Andria, inaugurata mostra contro la violenza sulle donne “Com’eri vestita”

“Com’eri vestita” è una frase che ancora troppo spesso si sente pronunciare nei casi di violenza sulle donne. Proprio i vestiti delle vittime di stupro sono stati esposti ad Andria in una mostra nel chiosco di San Francesco, promossa dal comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Trani e inserita nell’ambito del Festival della Legalità organizzato dall’amministrazione federiciana.

I vestiti delle donne vittime di violenza cristallizzano la drammaticità dei momenti e inducono ad una riflessione sull’approccio collettivo in questi gravi episodi, con la speranza di non sentire più la frase “com’eri vestita” in nessun ambiente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author