Barletta: Vingi Shoes, siglato l’accordo

Vingi Shoes: fino ad aprile 2025 sono salvi i posti dei 96 dipendenti in sit in dal 7 ottobre. È stato siglato un accordo tra impresa e sindacati nel corso del tavolo convocato in Regione. L’accordo è stato ufficializzato e comunicato dal sindaco, Cosimo Cannito, alla presenza degli attori coinvolti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author