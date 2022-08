Puglia- Non si placa la polemica in merito alle candidature proposte dal Pd ed in seguito al video divulgato dal Presidente del Consiglio Della Regione Puglia Loredana Capone, con il quale si formalizza e motiva il perché dell’accettazione della candidatura ad un quarto posto, arriva pronta la risposta in forma elettorale del consigliere regionale Amati che di ingoiare un boccone amaro ed ingiusto proprio non ci sta: “ Cara Loredana, ma ti rendi conto che così facendo disonori le donne e le loro battaglie?

Altro che squadra, dovere, lotta e onore.

Tu ti stai accontentando delle briciole lasciate dagli uomini, assecondando le loro decisioni. Tu stai facendo il “gioco” degli uomini che strumentalizzano le donne. E così facendo non ti accorgi quanto la tua condotta legittimi le parole ingiuste e provocatorie di Emiliano sul tuo conto, e cioè – cito a memoria – che ti nominò assessore nel 2015 nonostante non fossi stata eletta. Che vale quanto invitarti a non protestare e tacere.

Ti ho ascoltato con attenzione e siccome tu non riesci nemmeno a “recitarlo” il discorso che ti sei scritta per non sbagliare nulla o indispettire qualcuno, ti assicuro che combatterò anche per te.

Con franchezza e amicizia.” conclude.