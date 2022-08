San Cataldo- Erano da poco trascorse le 14.30 quando un’auto è finita in mare. Alla guida di una Opel Corsa una donna che è stata tratta in salvo da alcuni bagnanti che si sono gettati subito in mare. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia locale e gli operatori del 118. Non è chiara la dinamica anche se tra le ipotesi potrebbe esserci un gesto dovuto ad un momento di momentanea disperazione.