Altamura, Di Donato: “Siamo stati maturi, successo meritato”

Il Team Altamura può finalmente esultare. Contro il Taranto, i biancorossi ottengono i primi tre punti della stagione contro una diretta concorrente per la salvezza. Queste le dichiarazioni del tecnico Daniele Di Donato al termine della sfida: “Il risultato è ampiamente meritato. Dovevamo passare in vantaggio ma abbiamo subìto gol nell’unico tiro in porta del Taranto. Abbiamo avuto una grande reazione nella ripresa, ribaltando meritatamente il punteggio. Il Taranto è una squadra aggressiva, sta facendo bene e gli manca un pò di fortuna. Sono partiti in ritardo e capisco le loro difficoltà. I miei ragazzi sono stati bravissimi, non hanno mai perso lucidità e si sono dimostrati maturi. Abbiamo sempre creduto nella vittoria e nella ripresa ho inserito D’Amico e Palermo per infondere maggiore qualità e stazza fisica. Dedico questi tre punti alla società, ai tifosi e ad un mio carissimo amico di Bari di nome Franco. A prescindere dalle sostituzioni, la squadra ha voluto la vittoria a tutti i costi. Ora dobbiamo resettare tutto e pensare al prossimo match. Il clima? Lo scorso anno a Taranto c’era un altro ambiente ma gli ionici sono stati bravi a ripartire. Anche ai rossoblu manca poco, pochi punti separano le squadre in lotta per la salvezza. Il campionato è ancora lungo, devono crederci fino in fondo perché hanno una buona squadra”.