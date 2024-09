Lecce, Gotti: “Partita che insegna qualcosa a questi ragazzi”

Al termine del match pareggiato contro il Parma per 2-2 al Via del Mare, il tecnico del Lecce Luca Gotti ha parlato in sala stampa, non nascondendo il rammarico per i due punti persi allo scadere: “Secondo me abbiamo incontrato stasera un ottimo Parma, che fa tante cose per bene. Contestualmente tende a concedere qualcosa che noi abbiamo cercato di far fruttare e fino a pochi secondi dalla fine c’eravamo anche riusciti”.

Fatali, i molteplici errori di Krstovic in contropiede sul parziale di 2-0: “Krstovic si è lasciato trasportare troppo dalla trance agonistica del match. Voleva fare ancora gol, ma era il 93′, e la partita ce l’hai in pugno. Ha sbagliato, ma sono tutti step che insegneranno qualcosa a questi ragazzi”

Gotti ha poi parlato anche dell’espulsione di Guilbert: “Da lui sinceramente non me l’aspettavo. Mi hanno fatto vedere tutta l’azione prolungata, con il bisticcio che va avanti e poi lui ha commesso una questa stupidaggine”.

Grande protagonista di giornata, quantomeno fino al 93’, il portiere Falcone: “Ovviamente non lo scopriamo oggi, potrei aggiungere che lui in questo momento è arrivato alla propria maturità professionale. Anzi, sono convinto che abbia ancora dei margini di miglioramento”.

