Taranto, Giovinco suona la carica: “Dobbiamo svegliarci”

Sconfitta amara per il Taranto. Allo Iacovone, infatti, i rossoblu subiscono l’ennesima rimonta della stagione e si arrendono al cospetto del Team Altamura. Delusione e rammarico traspaiono dalle parole di Giuseppe Giovinco al termine del match: “Per la terza volta siamo passati in vantaggio senza ottenere il successo. Ci dobbiamo svegliare, dobbiamo farci tutti un esame di coscienza perché a quanto pare non stiamo facendo abbastanza. Dobbiamo lavorare senza nasconderci dietro gli alibi. Nonostante una situazione complicata, sono tornato di corsa perché non sarei mai voluto andare via. Una squadra che si deve salvare deve portare a casa almeno un punto, a discapito del gioco. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo e abbiamo portato in area gli avversari. Non sono preoccupato ma arrabbiato. Questa situazione non è bella, avremmo meritato di più. I tifosi hanno visto la nostra voglia di cambiare le cose e per questo il rammarico è doppio”.

