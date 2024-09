Taranto, Gautieri: “Dobbiamo gestire meglio le partite”

Notte fonda in casa Taranto. Nonostante l’iniziale vantaggio di Shiba, i rossoblu cadono allo Iacovone al cospetto del Team Altamura. Una sconfitta commentata così da Carmine Gautieri, tecnico degli ionici: “Ho scelto la formazione iniziale per qualità ed esperienza. Nelle ultime partite siamo passati varie volte in vantaggio ma non siamo riusciti a vincere. Questo è un problema fisico e mentale, possiamo fare meglio ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Dobbiamo reagire ed impegnarci per uscire da questo momento. Dobbiamo gestire meglio i match nella ripresa, quando caliamo fisicamente dobbiamo usare altre armi. Siamo calati in modo spaventoso e dobbiamo lavorare sotto questo aspetto. Non riusciamo a chiudere le gare. Dobbiamo migliorare nella padronanza del possesso, specialmente quando passiamo in vantaggio. In questo momento ci manca questo aspetto, nei primi minuti del match l’Altamura ci ha messi in difficoltà ma poi non ci sono stati tanti pericoli verso la nostra porta. Zigoni e Giovinco hanno speso tanto, in un momento di difficoltà di Gianmarco ho preferito inserire un giocatore in grado di fornire profondità. Dobbiamo gestire meglio i momenti delle partite, abbiamo questa rosa a disposizione e tutti i giocatori possono dare una mano in questo momento di difficoltà. Il pubblico ci ha aiutati fino alla fine ma i fischi sono normali quando perdi. Ora lavoriamo in vista del match di martedì”.

