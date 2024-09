Serie C, colpaccio Monopoli: 0-1 contro la Cavese, decide Vazquez

Colpaccio esterno del Monopoli, che manda al tappeto la Cavese grazie alla rete di Vazquez nella prima frazione: 0-1 il finale.

La gara si accende subito sull’asse Sorrentino-Fella per i padroni di casa, con l’ex di turno che arriva alla conclusione in area di rigore: ottima la chiusura in corner della difesa biancoverde. Sul calcio d’angolo successivo ci prova Sorrentino senza pungere. La reazione del Monopoli, però, arriva al 15’: l’incornata di Miceli, lasciato tutto solo in area, costringe Boffelli agli straordinari. Prove generali per il vantaggio, che si materializza tre minuti più tardi con il colpo di testa vincente di Vazquez sporcato da Citarella. Monopoli avanti al “Simonetta Lamberti”. Al 35’ ancora ospiti pericolosi: sempre sugli sviluppi di un corner, Viteritti anticipa Boffelli, ma manca l’appuntamento con il gol. La prima frazione scivola via senza particolari sussulti, Monopoli avanti di misura.

In avvio di ripresa, Monopoli ancora pericoloso: Vazquez rientra sul destro e scodella per Scipioni che non impatta al meglio a pochi bassi da Boffelli. Al 60’ break di Angileri che sgasa a tutta velocità, scambia con Vazquez, ma non riesce a battere Boffelli. Ottima la risposta dell’estremo difensore avversario. La Cavese tiene il pallino del gioco nell’ultimo scorcio di gara e all’86’ va a centimetri dall’1-1 con Vigliotti, che sciupa clamorosamente. Il forcing finale dei padroni di casa non produce gli effetti sperati: i biancoverdi sbancano il “Simonetta Lamberti” e portano a casa la terza vittoria esterna della stagione.

