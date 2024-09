Rimonta biancorossa, l’Altamura sbanca lo Iacovone

Gautieri torna al 433, gettando nella mischia dal primo minuto Lores Varela e Beppe Giovinco, a supporto di Zigoni. Negli ospiti, Di Donato affida al tandem composto da Leonetti e Molinaro le chance di colpo gobbo.

PRIMO TEMPO L’avvio della contesa è di marca ospite, con Rolando che dopo cinque giri di lancette, chiama in causa Del Favero, bravo ad allungarsi e a mettere in sicurezza la propria porta. Al 10′ va in scena la replica della compagine biancorossa, ad opera di Molinaro, che brucia De Santis e si presenta in area di rigore deficitando però in precisione, con il suo destro che termina al lato. Il Taranto non si vede sino alla mezz’ora, quando Fiorani mette la freccia e brucia il diretto marcatore, centrando per l’ accorrente Shiba, che perfettamente appostato sul secondo palo trova lo spiraglio giusto per battere Pane. L’ultimo squillo della prima frazione è ancora di marca barese e giunge al quarantesimo quando Poggesi dalla sinistra, pennella al centro per la testa di Rolando che mette fuori di poco.

SECONDO TEMPO L’avvio della ripresa favorisce l’Altamura che tuttavia non riesce a creare serie occasioni da rete sino al 64′, quando Dipinto raccoglie una corta ribattuta sul limite dell’area e lascia partire un destro di controbalzo che si spegne in rete, per il pari della squadra di Di Donato. Incassato il pari Carmine Gautieri ridisegna il Taranto: fuori Giovinco e Fiorani, dentro Guarracino e Matera. La musica però non cambia, anzi, i rossoblu si abbassano ancora lasciando ulteriore spazio alla manovra dell’Altamura, che all’ottantesimo raddoppia: taglio perfetto di Mane dal limite per D’Amico che da due passi batte Del Favero. All’ottanduesimo Gautieri getta nella mischia Garau, la cui partita dura soli cinque minuti, esattamente sino a quando il centrocampista entra duro su Palermo rimediando il rosso diretto. I sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara non servono al Taranto per riacciuffare la contesa, con l’Altamura che conquista allo Iacovone i primi tre punti della stagione.

TARANTO- TEAM ALTAMURA 1-2

RETI: 30’ Shiba (T), 64’ Dipinto (A), 80’ D’Amico (A)

TARANTO 433: Del Favero; Mastromonaco, Ivan De Santis, Shiba, Contessa; Fiorani (69’ Matera), Ardizzone, Verde (82’ Garau); Giovinco (69’ Guarracino), Zigoni (57’ Schirru), Varela (57’ Fabbro). Panchina: Meli, Marong, Speranza, Vaughn, Locanto, Iervolino, Battimelli. All. Gautieri.

ALTAMURA 352: Pane; Eros De Santis, Silletti, Sadiki; Mane, Franco, Rolando. Dipinto, Poggesi (51’ D’Amico); Molinaro (51’ Sabbatani), Leonetti (78’ Palermo). Panchina: Viola, Andreoli, Peschetola, Gigliotti, Grande, Acampa, Bumbu. All. Di Donato.

ARBITRO: Alfredo Iannello (sezione di Messina). Assistenti: Daljit Singh (Macerata) e Roberto Meraviglia (Pistoia). Quarto ufficiale: Mario Leone (Avezzano).

AMMONITI: De Santis, Ardizzone, Fiorani, Contessa (T); Mane, Leonetti (A).

ESPULSI: Garau (T) all’87’: rosso diretto per gioco violento.

