All’Expolevante torna lo spazio riservato al Coni

Quattro giorni tra dimostrazioni, mostre, premiazioni, esibizioni per raccontare il nostro sport nei padiglioni 90 e 94.

Ritorna, all’EXPOLEVANTE in programma dal 22 al 25 aprile, lo spazio riservato al Coni e allestito in collaborazione con la Nuova Fiera del Levante e con le federazioni, gli enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite e le discipline associate per promuovere l’attività fisica e i corretti stili di vita.

Spiega il presidente regionale Angelo Giliberto: “Sarà un successo anche quest’anno, dopo l’esperienza della scorsa edizione. Un salto in avanti quantitativo e qualitativo, perché abbiamo lavorato di più sui contenuti per avvicinare sempre di più le giovani generazioni. Noi siamo un dispenser di valori e l’Expolevante rappresenta un valore aggiunto per il nostro mondo”.

Insomma, il connubio con la Nuova Fiera del Levante e col suo presidente, Sandro Ambrosi, si rinnova con una capacità attrattiva e organizzativa di notevole spessore. Lo sport rappresenta una grande opportunità: “Dare continuità non è facile, né scontato”, spiega ancora Giliberto. “Per noi la visibilità legata all’evento è uno dei migliori biglietti da visita. Vi aspettiamo numerosi, per divertirci insieme”.

Ci sarà spazio, tra l’altro, per simulatori di guida, gimkane con birilli, gare di distensione su panca, incontri di arti marziali, esibizioni di volley e basket. E tante sorprese.

