Volley B2/F: PPV Fasano, primo match point della stagione

La Pantaleo Podio Volley Fasano, dopo la strepitosa vittoria contro la Vipostore Francavilla, si prepara al primo match point della stagione affrontando in trasferta lo Star Volley Bisceglie.

Gara insidiosissima per le ragazze del presidente Renzo Abete contro la terza forza del campionato che già nella gara di andata mise in seria difficoltà il roster fasanese. In quell’occasione fu necessario arrivare al tie-break per portare a casa il risultato al termine di una gara molto sofferta per le gialloblù.

A distanza di qualche mese l’impegno in terra biscegliese diventa un crocevia fondamentale per la stagione delle due battistrada di questo campionato. Infatti, entrambi i roster affronteranno nelle prossime giornate lo Star Volley Bisceglie, che potrebbe così diventare arbitro decisivo per questo finale di stagione.

Formazione allenata da coach Marcello Sarcinella con la schiacciatrice Lucia Bacchi tra i punti di forza più importanti del roster neroazzurro. “Partita difficilissima – avverte coach Paolo Totero – contro un roster in lotta per la terza posizione e molto ben attrezzato. Ci serve un’altra prestazione super come quella sfoggiata contro il Francavilla. Ci stiamo allenando duramente cercando di mettere da parte l’euforia per la vittoria di sabato scorso e concentrarci al top contro uno dei migliori avversari del girone”. Per questa delicatissima trasferta coach Totero potrà contare sull’intero roster.

Inizio gara questa sera sabato 22 aprile alle ore 19.00 presso il Polivalente Cosmai di Bisceglie. L’incontro sarà arbitrato dai sig. Marco Zunico e Federica Varchetta.

