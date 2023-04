Pallamano: Contributo economico regionale per Junior Fasano

C’è anche la Sidea Group Junior Fasano tra le tredici società individuate dall’Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione per la pubblicizzazione del territorio pugliese attraverso l’attività sportiva di respiro nazionale ed internazionale.

Nello specifico, il club fasanese riceverà un contributo di 25.000 euro da utilizzare per servizi di comunicazione.​ “Siamo orgogliosi di rappresentare, ormai da anni, la Puglia, sia in Italia che in campo europeo – dichiara Angelo Dicarolo, direttore generale della Junior – e siamo anche molto soddisfatti del fatto che la Regione investa costantemente in tale direzione. Questo riconoscimento ci stimola a proseguire nel nostro lavoro con rinnovato entusiasmo, spingendoci a fare ancora meglio”.

La promozione del brand regionale, attraverso anche il claim #WeareinPuglia, partirà con Gara 1 delle semifinali scudetto, in programma il prossimo 6 maggio alle ore 19 nella palestra Zizzi, dove i ragazzi allenati da Vito Fovio ospiteranno il Merano. Il fischio d’inizio di Gara 2 e dell’eventuale Gara 3, in calendario per il 9 e 10 maggio, in terra alto-atesina, è invece fissato per le 19.30.

