Al Gallipoli basta un gol di Benvenga per superare il Santa Maria Cilento ed inaugurare al meglio il 2024. Passano 6 minuti ed i padroni di casa provano a rendersi subito pericolosi: cross dalla destra e Bacca conclude di poco al lato. Al 11’ ci prova Miggiano con il mancino, Spina smanaccia in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Monteleone di testa non trova di poco lo specchio della porta. Al 29’ Bacca calcia dalla destra e costringe Spina alla respinta in calcio d’angolo. Clamoroso quanto accade al 35’: il portiere del Gallipoli Dima va giù dopo un contatto con un calciatore avversario, l’arbitro non ferma il gioco ed a porta sguarnita Nunziate colpisce la traversa, sfiorando un gol che avrebbe fatto più che discutere. Nel recupero Coulibaly servito proprio da Nunziante calcia fuori. È l’ultima azione di un primo tempo che termina a reti bianche. Il primo squillo della ripresa suona al 23’ e vede protagonista Catalano che calcia al lato. Al 31’ il Santa Maria trova il secondo legno di giornata colpendo un palo sugli sviluppi di un corner. Tante saranno le polemiche legate ad un presunto tocco di mano sul tiro successivo. Il gol arriva quando la gara sembrava stesse incanalandosi sullo 0-0: il mancino di Benvenga trafigge Spina a due dal 90’ ed il Gallipoli passa in vantaggio. La reazione dei clientini nei cinque di recupero finali sarà tutta nel tiro di Nunziante al 93’, facile preda di Dima. Torna a vincere in Salento il Gallipoli, che abbandona l’ultimo posto della classifica.

