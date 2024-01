Il Cerignola vince ancora, Messina battuto 1-2 al “San Filippo”

MESSINA – Il “San Filippo” porta bene al Cerignola che supera il Messina per 1-2 e porta a casa altri tre punti pesanti e sofferti, comincia nel migliore dei modi il 2024 degli ofantini che ottengono la seconda vittoria di fila in trasferta. Match equilibrato e senza spunti fino al 27’: D’Ausilio sfrutta un contropiede micidiale ed è lanciato a rete, Ortisi bruciato dal dieci è costretto a commettere fallo pagando con il rosso diretto. Messina in inferiorità numerica per l’espulsione del terzino sinistro. I gialloblù prendono in mano la partita ma nel finale di frazione i padroni di casa hanno un moto d’orgoglio, al 46’ Firenze dalla bandierina pesca Manetta che impensierisce Krapikas. Ultima azione del primo tempo, al 48’ Leonetti converge cercando il secondo palo, sfera fuori di un soffio.

Primo squillo della ripresa al 58’, delizioso scambio tra Russo e D’Ausilio, sinistro basso di quest’ultimo, prima deviato, poi respinto con la gamba da Fumagalli. È il preludio al gol che giunge al 63’, Ruggiero innesca un’azione rapida, sponda intelligente di D’Ausilio che chiude la triangolazione con Malcore, l’attaccante tocca uno dei suoi primissimi palloni trafiggendo Fumagalli per la gioia dei cento sostenitori arrivati dalla Puglia. Decimo zampino stagionale per lui. Gioia che dura soltanto sei minuti, al 68’ Polito affonda, la deviazione consente a Zunno di ritrovarsi davanti a Krapikas per siglare la rete dell’1-1. Esplode il “San Filippo”, i giallorossi galvanizzati rischiano di ribaltarla al 70’, azione pericolosa di Rosafio, la sfera supera Krapikas ed attraversa tutta l’area piccola. Torna a ringhiare l’Audace, al 78’ ci prova il neoentrato Tentardini, attento il portiere siciliano. Tisci passa al 4-2-4 ed è una mossa che funziona, all’84’ apertura perfetta di Tascone per D’Ausilio che impacchetta il secondo assist di giornata, D’Andrea deve solo insaccare per riportare i pugliesi in vantaggio. Due minuti dopo l’attaccante ci riprova ancora, Fumagalli plastico sventa il pericolo. Minuti finali spettacolari al “San Filippo”, all’88’ Emmausso mette a sedere la difesa avversaria, una deviazione di Gonnelli fa tremare i gialloblù che resistono nei cinque minuti di recupero. La squadra di Tisci porta a casa la terza vittoria consecutiva, nove punti che rilanciano le ambizioni di questo Cerignola.

Messina (4-3-3): Fumagalli; Salvo, Pacciardi, Manetta, Ortisi; Frisenna (40’st. Giunta), Franco (25’st. Scafetta), Firenze; Rosafio (25’st. Emmausso), Plescia (1’st. Polito), Ragusa (1’st. Zunno). A disp. Di Bella, Cavallo. All. Modica.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Coccia (27’st. Tentardini), Capomaggio, Gonnelli, Russo; Ruggiero (36’st. Sosa), Tascone, D’Ausilio (44’st. Bezzon); Leonetti (27’st. Sainz-Maza), D’Andrea; Malcore. A disp. Trezza, Fares, Allegrini, Vitale, De Luca. All. Tisci.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Marcatori: 18’st. Malcore (C), 23’st. Zunno (M), 39’st. D’Andrea (C).

Note: ammoniti: D’Ausilio (C), Firenze (M), Modica (M), Emmausso (M), Scafetta (M).

Espulso: 27’pt. Ortisi (M)

Angoli: 5-4

