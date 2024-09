Aggressioni medici, Emiliano: “Vertici in prefettura il 23 settembre”. Intesa con medicina generale

Preoccupa il fenomeno delle aggressioni ai medici in Puglia. Sentito sull’argomento, il presidente regionale Emiliano rende noto un vertice in prefettura e ipotizza la possibilità di chiudere alcune strutture in caso di escalation. Intanto siglata un’intesa con la medicina generale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author