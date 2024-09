Digitalmentis in Puglia per alfabetizzazione digitale degli anziani

In Puglia, il progetto “Digitalmentis”, finanziato dal fondo MIMIT e promosso da “Cittadinanzattiva Puglia” in collaborazione con CIA e ANP CIA Puglia, sta portando l’alfabetizzazione digitale tra gli over 65 e le persone fragili. L’iniziativa, volta a far acquisire competenze nell’uso di computer e smartphone, si propone di aiutare i partecipanti ad accedere ai servizi digitali, compilare domande online ed evitare truffe.

Dopo il successo degli incontri a Lecce, Gallipoli, Martina Franca, Putignano e altri comuni, il progetto continuerà a toccare altre città della regione come Cerignola, Ruvo di Puglia, Andria e Altamura. L’esperto di tecnologie digitali Mimmo Colucci, insieme a Cittadinanzattiva Puglia e all’ANP CIA, ha ottenuto un’ampia partecipazione, dimostrando l’importanza di queste competenze nell’era moderna.

“Il nostro obiettivo è fornire strumenti concreti agli anziani per renderli autonomi nel mondo digitale e proteggerli dalle insidie del web”, afferma Matteo Valentino, presidente regionale di ANP CIA Puglia. Il prossimo incontro è fissato per il 18 settembre presso la sede della CIA a Cerignola.

