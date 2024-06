Affitti in nero a Torre Pali e Pescoluse: individuati titolari di tre immobili

Nell’ambito delle attività volte a contrastare l’evasione nel settore turistico delle locazioni brevi, i finanzieri della Tenenza di Leuca hanno individuato due lussuose ville ed un trullo di pregio locati in nero ad ignari turisti.

I tre immobili con vista mare, ricadenti nelle rinomate località marine di Torre Pali e Pescoluse del Comune di Salve, sono stati oggetto di recenti opere di ristrutturazione e dotati di ogni comfort, tra cui zona relax e piscina.

In particolare, a seguito dei riscontri effettuati dalle fiamme gialle durante le specifiche attività di controllo, eseguite nel settore delle locazioni turistiche in nero, supportate dall’esito della consultazione delle banche dati in uso ai reparti della guardia di finanza, sono stati individuati i titolari dei tre citati immobili, residenti nel Comune di Salve, ai quali è stata contestata l’omessa dichiarazione di redditi derivanti dalla locazione turistica per oltre 200mila euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author