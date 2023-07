Accoglienza turistica integrata con il Taranto Grand Tour

Per la prima volta Taranto avrà un percorso turistico integrato, in città vecchia, frutto della collaborazione tra professionisti del settore, operatori culturali e imprenditori. Dopo l’edizione zero dello scorso anno all’insegna della destagionalizzazione caratterizzata dall’anteprima in versione invernale, nei mesi di agosto e settembre arriva il Taranto Grand Tour.

Un progetto di accoglienza turistica integrata che punta a valorizzare i luoghi, in uno straordinario connubio tra contenitori e contenuti. Non soltanto itinerari, infatti, ma anche eventi strettamente legati alla storia millenaria della città, arricchiti da tradizioni e folklore locale. Si punta alle proprie radici per promuovere un brand sempre più identificativo del territorio: la città vecchia, uno scrigno da valorizzare nella sua unicità.

Conoscenza, cura e promozione sono le linee guida dell’idea progettuale della cooperativa Polisviluppo con il sostegno di una rete di commercianti e di operatori culturali. Sono già una cinquantina, altri stanno aderendo e l’invito dei promotori è esteso a tutti. Un’iniziativa dal basso, nella volontà di porre una sempre maggiore attenzione sul centro storico e sulle sue potenzialità. Il progetto ha il patrocinio morale di Confcommercio Taranto e Comune di Taranto e l’adesione della Marina Militare con il Castello Aragonese e il Sacello dell’Ospedale Militare.

«Riteniamo – commentano i promotori – che in città vecchia non servano interventi spot, ma un’azione costante e congiunta tra chi opera lì sia culturalmente che commercialmente e chi si occupa di turismo. In queste settimane, siamo impegnati in una serie di riunioni congiunte per un coinvolgimento il più ampio possibile. Si tratta di un vero e proprio percorso di condivisione. La proposta che stiamo portando avanti, con il supporto di imprenditori e operatori, va oltre il semplice evento: è un progetto di accoglienza turistica impreziosito anche da occasioni di intrattenimento tra poesia, letteratura, teatro e musica. Tutto questo per porre sempre più l’attenzione sulla città vecchia e accendere i riflettori sul suo immenso patrimonio».

L’obiettivo, ambizioso e mai sperimentato a Taranto in maniera così strutturata e costante, è di rendere il Taranto Grand Tour permanente. Una convinzione nata ormai alcuni anni fa e rafforzatasi con la scelta di Taranto quale destinazione crocieristica. «Il turismo è la vocazione naturale di questa città – dicono ancora – e il punto di forza sarà quello di fare rete, come mai accaduto prima». A rendere possibili concerti e spettacoli che si svilupperanno nelle varie giornate è il contributo economico delle attività commerciali. Sono stati gli stessi imprenditori a rivolgersi alla Polisviluppo e al direttore artistico del Tgt, Fabrizio Iurlano, consapevoli dell’esperienza maturata nel centro storico. Una fase ancora “work in progress” che per il momento riguarderà soltanto la città vecchia e nasce dall’ascolto continuo delle istanze che arrivano da residenti, commercianti e associazioni.

Ad agosto, previsti appuntamenti ogni sabato: 5, 12, 19 e 26. Si proseguirà anche a settembre con altre date. Costo card 15 euro. Info: https://www.facebook. com/TarantoGrandTour o 388.7848371.

Elenco operatori culturali aderenti al momento: Domus Armenorum, C.R.A.C Centro di ricerca di arte contemporanea, Mandese Editore, Associazione Contaminazioni, Ass. Dis- education, Donna a Sud Festival delle Culture al Femminile, A.P.S. Archita Festival, Ass. Cult. Maria D’Enghien, Ass. Cult. Pro Loco Taranto, Ass. Cult. I Cavalieri de li Terre Tarentine, Discoverart srl, Ass. Nobilissima Taranto, Ethra Soc. Coop., Museion Soc. Coop., Jonian Dolphin Conservation, Ass. Santa Maria della Scala, Ass. Itaca Le Botteghe del Borgo Antico, Ass. Pittaggio del Baglio, Taranto Turistica, Ass. Follow Your Sun, AnimaTà Accademy, A.P.S Tarantinidion, Ass. Cult. Manifesto della Città Vecchia e del Mare, Ass. Cult. Artava officine.

Elenco attività commerciali aderenti al momento: Baia delle Sirene B&B, B&B Don Alfredo, B&B Il Palazzino, B&B D-Amare, Bar Tabacchi l’Aurora, Barrio, Caffè Letterario, Dimora storica San Andrea degli Armeni, Fratelli Pesce, Fichi&Barbera, Gata, Gente di Mare, Il Moletto, Il Palio Caffè, Il Simposio Caffè, La casetta di zio Gaetano, La Locanda dei Briganti, La Locanda di San Giuseppe, Terrazza B&B Nonnanna, Tagii, Trattoria da zia Franca, Victory Bar.

