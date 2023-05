A Potenza il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil

POTENZA – “Fondata sul lavoro, 75 anni di Costituzione”. E’ stato questo lo slogan scelto per la Festa dei lavoratori di Cgil, Cisl e Uil svoltasi per la prima volta nel capoluogo lucano in piazza Mario Pagano. Diversi i temi affrontati dai tre leadr nazionali, uno su tutti quello della instabilità del lavoro che vede l’Italia essere la nazione con il tasso di precarietà più alto a livello europeo. I tre segretari, Landini, Sbarra e Bombardieri, accolti ieri dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, auspicano che il dialogo con il Governo continui anche in futuro e che venga al più presto approvata una vera riforma fiscale che punti alla riduzione del cugno fiscale e retributivo, a detassare gli aumenti contrattuali e ad assicurare a tutti un lavoro dignitoso, inclusivo e stabile.

