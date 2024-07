Lecce – Si è svolto a Lecce sabato 29 e domenica 30 giugno presso il parco Bruno Petrachi, il torneo di basket 3×3 facente parte del circuito Estathè Italia FIP, che quindi assegnerà dei punti per la classifica nazionale delle squadre 3×3. Presente inoltre l’Associazione Lorenzo Risolo alla quale è stato devoluto l’incasso totale relativo alle iscrizioni per la gara da metà campo One Shoot. Il torneo organizzato da Antonio Savastano, Andrea Ingrosso e Alessandro Gismondi, che hanno trovato un prezioso alleato nell’ASD New Basket Carmiano potrebbe esser stato il primo di una lunga serie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author