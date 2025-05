Fasano, Pistoia: “Andremo a Nocera con il coltello tra i denti”

In vista del match che vedrà il Fasano impegnato a Nocera, il tecnico dei biancazzurri, Graziano Pistoia, ha presentato la semifinale playoff, in programma domenica alle 16 al “San Francesco”. Le sue parole:

“La squadra ha lavorato bene in settimana e ci siamo dedicati più alla tattica. Sono contento perché speravamo di vivere questa partita. Non vediamo l’ora che arrivi domenica, abbiamo un impegno davvero importante, dove tutti vogliono essere protagonisti e ci faremo trovare pronti. Quando loro sono venuti qui 4 domeniche fa, hanno trovato un Fasano preparato. Cercheremo di ripeterci, sappiamo che il girone è difficile e ci sono tante squadre di vertice come loro. Andremo a giocarcela con la solita spensieratezza, è una gioia che siamo riusciti a concederci. Abbiamo voglia di continuare a gioire e per farlo dobbiamo avere lo spirito giusto. Si va a Nocera con il coltello tra i denti anche perché abbiamo solo la vittoria dalla nostra parte per passere il turno. Dispiace che non ci saranno i tifosi con noi. Noi non accettiamo queste decisioni ma le condividiamo. Mi sembra un po’ strano perché quando il Fasano ha giocato a Nocera in campionato i tifosi erano presenti. Andremo con l’intento di regalargli una gioia”.

