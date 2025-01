🔴 Diretta, Monopoli-Foggia 1-0: secondo tempo

92′ FOGGIA : Entra Marzupio al posto di Da Riva

90′: concessi 4′ di recupero

90′ : Ultimi due cambi per il Monopoli con gli ingressi di Virgilio e Bizzotto per Falzerano e Bizzotto

88′ FOGGIA: Sarr va via sulla destra, converge in area e serve l’accorrente Orlando che alza troppo la mira

86′ OCCASIONISSIMA PER IL FOGGIA: Sarr fallisce uno degli appuntamenti piĂą facili con il gol, sparando alto da posizione piĂą che invitante

84′ PALO DEL MONOPOLI CON SYLLA ! : Dopo appena un minuto e mezzo dal suo ingesso in campo, Sylla vede infrangersi sul palo la propria conclusione dal limite

82′ : Terzo cambio di giornata per il Monopoli, dentro Sylla al posto di Grandolfo

79′ FOGGIA: Silvestro dalla sinistra cerca Murano in area, Miceli allontana di testa

76′ : Il Foggia cerca di costruire maggiormente nella metĂ campo di casa, ma la retroguardia del Monopoli si difende con ordine

73′ : Cambio nel Foggia, dentro Sarr al posto di Millico. Nelle fila del Monopoli dentro De Risio per Bulevardi e Yeboah rimpiazza Bruschi

58′ FOGGIA: Millico imbuca per Murano, ma Vitale è attento in uscita a sventare la minaccia

52′ MONOPOLI: Grandolfo vede Perina fuori dai pali e prova la conclusione da distanza siderale, tentativo impreciso

46′: Primo cambio per il Foggia, dentro Orlando al posto di Parodi

45′: INIZIA IL SECONDO TEMPO

âž• SECONDO TEMPO âž•

46′: FINISCE IL PRIMO TEMPO ! Il Monopoli conduce meritatamente 1-0 sul Foggia, grazie al rigore trasformato da Bruschi al 26′

45′: segnalato 1′ di recupero

31′ FOGGIA: Murano vede Vitale fuori dai pali e calcia da distanza siderale, tentativo velleitario

26′ GOL DEL MONOPOLI: BRUSCHI ! L’attaccante del Monopoli non sbaglia dal dischetto con un tiro a mezz’altezza e deposita la sfera nel sacco per l’1-0

25′ CALCIO DI RIGORE PER IL MONOPOLI ! : Angolo battuto dalla destra e Da Riva nella mischia tocca la sfera con il braccio, per il direttore di gara è calcio di rigore

25′ MONOPOLI: Bruschi, dopo un’azione insistita, prova la conclusione, ma trova l’opposizione di Parodi

21′ MONOPOLI: Bulevardi cerca l’acrobazia in area, palla alta

12′ MONOPOLI: Occasionissima per Miceli che sugli sviluppi di un corner sul secondo palo non riesce a correggere la sfera in rete e manca il bersaglio da pochi passi

11′ MONOPOLI: Bruschi tenta il suggerimento per Grandolfo, Parodi è ben appostato ed allunga in corner

6′ MONOPOLI: Cross dalla destra di Valenti per Grandolfo che fa la sponda a Falzerano, ma il suo tiro da ottima posizione termina fuori

1′: PARTITI!

Le squadre all’altezza della metĂ campo osservano un minuto di silenzio in memoria di Fabio Cudicini, ex portiere di Milan, Brescia e Roma tra le altre.

âž• PRIMO TEMPOâž•

MONOPOLI-FOGGIA 1-0

RETI: 26′ Bruschi (M) su rig

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti (90′ Bizzotto), Falzerano (90′ Virgilio), Battocchio, Bulevardi (73′ De Risio), Pace; Grandolfo (82′ Sylla), Bruschi (73′ Yeboah). A disposizione: Garofani, Sibilano, De Sena, Fazio, Cristallo, Scipioni, Ferrini, Contessa. All. Colombo

FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines, Parodi (46′ Orlando), Camigliano, Silvestro; Tascone, Da Riva (92′ Marzupio), Vezzoni; Zunno, Murano (73′ Sarr), Millico. A disposizione: De Simone, De Lucia, Mazzocco, Conte, Scoccola. All. Zauri

ARBITRO: Gianquinto di Parma

ASSISTENTI: Renzullo di Torre del Greco, Tomasi di Schio, Colaninno di Nola

AMMONITI:

RECUPERI: 1’pt, 4’st

NOTE: angoli 2-1

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author