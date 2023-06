Volley: Prisma Taranto, Raffaelli ‘Possiamo essere la sorpresa’

Giacomo Raffaelli, neo schiacciatore della Gioiella Prisma, si sta preparando alla nuova stagione praticando altri sport e seguendo con molta attenzione le vicende degli azzurri.

PRISMA TARANTO – “Il team nel complesso mi piace, un mix tra giovani ed esperti che può far bene: conosco tanti nomi e sono contento perché so già con chi andrò a vivere la prossima stagione in Puglia: non vedo l’ora di iniziare questo percorso e calarmi nel campionato”.

SUPERLEGA – “Si sta delineando un quadro preciso con il mercato delle altre squadre. Le big rimarranno sempre quelle, anche se ci sono stati molti cambiamenti: a Trento è andato via Kaziskij e il tecnico, tasselli molto importanti che ne hanno fatto la storia; anche Lube e Modena hanno cambiato parecchio, mentre Perugia rimarrà più o meno la stessa, con Piacenza che punterà più concretamente allo scudetto”.

SORPRESE – “Mi auguro sia la Prisma Taranto. Adesso cerchiamo di capire come verrà costruita Catania e le altre con cui dovremo misurarci negli scontri diretti. Potremmo essere davvero la sorpresa, senza mai dimenticare che il nostro obiettivo principale è salvezza”.

INTERESSI EXTRA VOLLEY – “Mi piace stare con gli amici, ascoltare musica, giocare a padel, soprattutto in estate quando sono libero da attività e impegni legati alla pallavolo”.

LA NAZIONALE – “Un pensiero alla Nazionale c’è sempre: se riceverò in un futuro un’altra chiamata sarò più che contento, però al momento seguo da casa con interesse e mi piace molto. Chissà, magari dopo questa stagione a Taranto avrò occasione di poterci tornare. Lo spero”.

