Volley: PM Potenza campione regionale Under 13

La PM Gruppo Macchia Potenza si laurea campione regionale nella categoria Under 13 femminile. La formazione guidata dalle allenatrici Elena Ligrani e Annaluce Ostuni, al Palazzetto dello Sport di Avigliano, sede della final four organizzata dalla stessa PM Volley, ha conquistato il titolo regionale battendo nella final four Genzano in semifinale e Policoro in finale.

Un cammino netto per la PM Volley che nei concentramenti della prima fase e nei gironi di qualificazione alla finale non ha conosciuto sconfitta raggiungendo la finale da protagoniste assolute. La mattinata si è aperta con la prima semifinale tra PM Gruppo Macchia e New Volley Genzano si è chiusa in poco tempo con le ragazze terribili di coach Ostuni e Ligrani che ben presto hanno indirizzato la gara chiudendo il primo set con un netto 25-12, nel secondo parziale Genzano prova a rispondere alle potentine ma deve arrendersi sul 25-16 che qualifica la PM Gruppo Macchia per la finalissima.

L’altra semifinale vede di fronte Gi Elle Volley Policoro e Volley Citra con il primo set a favore della formazione di Sapri che va in vantaggio nella serie in virtù del 21-25, nel secondo set però la Gi Elle risponde ed entra in campo con maggiore forza chiudendo sul 25-15 e portando la gara al tie-break dove Policoro si impone a mani basse con un 15-4 senza appelli.

La finalissima vede di quindi la PM Gruppo Macchia fronteggiare la Gi Elle Policoro, le uniche due formazioni che nel corso dell’intera stagione non hanno regalato set. La PM Volley parte subito bene e mette a terra una serie di punti che la porta avanti su un netto 10-0, Policoro tenta la rimonta ma riesce solo a limitare i danni con il set che si chiude sul 25-6. Stesso copione anche nel secondo set con PM Gruppo Macchia subito avanti 8-1, Policoro impiega meno tempo per rispondere ma il set è indirizzato e le potentine possono chiudere tranquillamente con il 25-15 che apre la festa.

La finale under 13 chiude la stagione della PM Gruppo Macchia Potenza che ha preso parte a tutti i campionati indetti dalla federvolley, positiva tutta la stagione del sodalizio potentino caro al presidente Michele Ligrani, si parte dal decimo posto in Serie C che vuol dire permanenza nella categoria passando per il quinto posto in Serie D e gli ottimi piazzamenti nelle categorie giovanili con il settimo posto complessivo dell’under 18 ed il sesto per l’under 16 fino al secondo posto e medaglia d’argento per l’under 14 chiudendo in bellezza con il primo posto e la medaglia d’oro per le ragazze dell’under 13. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Avigliano nelle persone del Sindaco Avv. Giuseppe Mecca e dell’assessore Avv. Marianna Claps per l’ospitalità e la presenza durante l’evento.

I risultati della final four

Semifinale 1

PM Gruppo Macchia Potenza – New Volley Genzano: 2-0 (25-12, 25-16)

Semifinale 2

Gi Elle Volley Policoro – Volley Citra : 2-1 (21-25, 25-15, 15-4)

Finale

PM Gruppo Macchia Potenza – Gi Elle Volley Policoro: 2-0 (25-6, 25-15)

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp