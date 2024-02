Volley, Prisma Taranto: Cisterna espugna il PalaMazzola

Nella vibrante sfida del PalaMazzola, Cisterna ha conquistato la vittoria con il punteggio di 3-1 con Gioiella Taranto. La partita ha visto momenti di grande intensità, delineando il trionfo della squadra ospite.

Il primo set ha visto un equilibrio serrato, con Faure e Lanza a segnare colpi decisivi. Tuttavia, Cisterna ha guadagnato il vantaggio con un notevole break di 7-10, consolidato da una prestazione magistrale di Faure e Peric. Taranto ha lottato, ma gli errori al servizio (22 in totale) hanno favorito la marcia di Cisterna, che ha concluso il set 26-24.

Nel secondo parziale, Cisterna ha preso il controllo con un’iniziativa decisa, portandosi avanti 9-17. Nonostante gli sforzi di Taranto, gli ospiti hanno mantenuto il comando chiudendo il set 17-25.

La Prisma ha cercato di reagire nel terzo set, portandosi in vantaggio, ma Cisterna ha contrattaccato. Un’eccezionale prestazione di Gutierrez, Russell e Lanza ha tenuto viva la speranza per Taranto, ma un ace di Bayram ha garantito il break decisivo per Cisterna, chiudendo il set 23-25.

Il quarto periodo ha visto i laziali consolidare il proprio dominio, portandosi in vantaggio 5-8. Nonostante i tentativi di Taranto di resistere, Cisterna ha mantenuto la leadership sigillando la vittoria con il punteggio finale di 20-25.

“Non è andata come volevamo – ammette Alletti, capitano della Prisma Taranto, al termine del match -. Abbiamo commesso troppi errori, soprattutto in battuta. Forse sarebbe stato meglio prendersi qualche rischio in meno, ma è facile dirlo sempre dopo. Ci dispiace non essere riusciti a mettere in campo la giusta cattiveria. Sicuramente abbiamo bisogno di un approccio e un atteggiamento diverso. Siamo amareggiati anche per i nostri tifosi. Ora dobbiamo essere bravi scrollarci di dosso questa sconfitta e ripartire convinti delle nostre capacità”.

Gioiella Prisma Taranto-Cisterna Volley 1-3 (26-24, 17-25, 23-25, 20-25)

Gioiella Prisma Taranto: Trinidad De Haro 1, Gutierrez 20, Gargiulo 10, Russell 10, Lanza 10, Jendryk 7, Luzzi (L), Alletti 0, Rizzo (L), Sala 4, Bonacchi 0, Raffaelli 2. N.E. Ekstrand, Paglialunga. All. Travica.

Cisterna Volley: Baranowicz 2, Ramon 4, Mazzone 6, Faure 20, Bayram 15, Nedeljkovic 12, Piccinelli (L), Rossi 0, Peric 9. N.E. Finauri, Giani, De Santis. All. Falasca. ARBITRI: Boris, Zanussi. NOTE – durata set: 32′, 24′, 30′, 24′; tot: 110′.

