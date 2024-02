Volley A2/M, PalaGrotte stregato nel 2024 per Castellana

Terza sconfitta interna su tre partite giocate nel 2024 al Pala Grotte per la Bcc Tecbus Castellana Grotte che, anche con la Delta Group Porto Viro , nella sesta giornata di ritorno del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, riesce ad invertire il trend casalingo.

Dopo un ottimo primo set, la formazione allenata da Simone Cruciani subisce la reazione e la rimonta della compagine venete. Finisce 1-3 (25-22, 25-27, 17-25, 27-25, 11-15) la gara del Pala Grotte con Castellana che almeno per i due set iniziali ha dato l’impressione di poter portare a casa dei punti preziosi, ma che poi si è persa prima di tutto dal punto di vista mentale e poi tattico.

Non bastano i 15 di Bermudez ei 12 di Cianciotta e Tzioumakas, Porto Viro porta in doppia cifra ben cinque elementi (Tiozzo e Sette top scorer con 19 punti, i centrali Eccher e Barone con 13 e 10 e Barotto uscito dalla panchina con 11). Valutano l’efficacia in attacco e in ricezione con le percentuali che raccontano della superiorità veneta.

La Bcc Tecbus di coach Cruciani si presenta con Fanizza in regia e opposto a Bermudez, Cianciotta e Tzioumakas martelli, Ciccolella e Ceban centrali, capitan Battista e Guadagnini ad alternarsi nel ruolo di libero.

Il Porto Viro di coach Morato risponde con l’ex Garnica palleggiatore, Bellei opposto, l’altro ex Tiozzo e Sette schiacciatori, Eccher e Barone al centro, Morgese libero. Panchina sola per l’altro grande ex, Zamagni.

CRONACA – Avvio di gara in equilibrio: l’ace di Cianciotta e due muri di Tzioumakas per il primo break (8-5). Ancora Cianciotta, poi Bermudez e l’asso di Fanizza per un altro parziale che proietta Castellana sul 15-10. La pipe di Cianciotta e il block out di Tiozzo per il 18-14, l’attacco di Bellei e un’altra pipe di Cianciotta per il 19-15. La Delta Group rientra con il muro di Bellei (19-17), la Bcc Tecbus allunga di nuovo con un altro mezzo asso di Fanizza: 22-18. Il 23-20 lo chiude Tiozzo, ma il recupero di Guadagnini è da all star. Sette rimette in discussione il finale, ma Bermudez infila parallela e diagonale per il 25-22.

È ancora un asso di Cianciotta a creare il primo vero break del set: 10-6. Porto Viro rientra presto con pazienza e, soprattutto, con Barotto: 11-11. Tzioumakas e Balestra con l’ace provano un nuovo allungo: 16-14. Due di Sette (e mezzo ace) per il controsorpasso Gruppo Delta: 17-18. Tiozzo dà continuità alla spinta di Porto Viro (19-20), due di Tzioumakas per il 21-21. Sette e Bermudez spostano il punteggio sul 23-23. Barotto accende due palle set, entrambe annullate (25-25). Difesa di Morgese e attacco di Tiozzo per il 25-27.

Parte meglio Porto Viro nel terzo set: 2-4 prima e 3-6 poi con Sette e Barone. Perde certezze la Bcc Tecbus, cresce la Delta Group: 5-11 prima e 7-14 poi con il muro e l’ace di Tiozzo. Barotto trascina i veneti, Garnica chiude sulla ricezione lunga gialloblù: 10-17. Compagnoni, Pol e Iervolino provano a dare freschezza a Castellana (16-21), ma ancora Barotto e il muro di Barone chiudono il 17-25.

Porto Viro insiste con Eccher e Barone, Castellana reagisce con Cianciotta e Tzioumakas. L’asso di Barotto rischia di essere uno spartiacque (3-6). Cruciani chiama due volte tempo in pochi punti, ma la Delta Group resta in controllo con Tiozzo e Barotto: 11-15. Ancora da Tiozzo il muro del 13-18 che sembra una condanna. Castellana si scuote con Bermudez, Pol e l’asso di Tzioumakas (16-18), Porto Viro tiene con Barotto e Tiozzo: 16-20. Due di Eccher per l’ingresso nel rettilineo finale (19-23), l’ace e la parallela di Sette per certificare il 20-25.

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Gruppo Delta Porto Viro 1-3

25-22 (27′), 25-27 (31′), 17-25 (24′), 20-25 (24′)

Castellana: Fanizza 3, Cianciotta 12, Ciccolella, Bermudez 15, Tzioumakas 12, Ceban 4, Battista (L), Guadagnini (L), Pol 4, Rampazzo, Balestra 1, Compagnoni 3, Iervolino 3. ne Menchetti.

Tutto. Cruciani, II all. Barbone, III all. Calisi, scout Maggio.

Battute vincenti/errate: 5/11

Muri: 9

Ricezione positiva/perfetta: 49/29. Attacco: 40

Errori gratuiti: 9 att / 5 ric.

Porto Viro: Garnica 4, Tiozzo 19, Eccher 13, Bellei 3, Sette 19, Barone 10, Morgese (L), Zorzi 1, Pedro Henrique, Barotto 11. ne Zamagni, Lamprecht (L), Charalampidis.

Tutto. Morato, II all. Zambonin, osservatore Porporati

Battute vincenti/errate: 5/21

Muri: 10

Ricezione positiva/perfetta: 52/22. Attacco: 53

Errori gratuiti: 7 att / 5 ric

Arbitri: Mariano Gasparro di Agropoli (Sa), Enrico Autuori di Salerno

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author