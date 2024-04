Volley, il talento Davide Luzzi rimane fedele alla Prisma Taranto

Davide Luzzi, talento tarantino, ha deciso di continuare la sua avventura sportiva con la maglia della Gioiella Prisma Taranto, confermando così la volontà della società di valorizzare i giovani talenti del territorio.

Il presidente Antonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore si sono mostrati entusiasti di mantenere il legame con il giocatore, che ha evidenziato non solo capacità tecniche, ma anche un forte attaccamento emotivo alla città.

Luzzi ha fatto il suo esordio nel match casalingo con Milano, mostrando subito il suo valore in campo. Successivamente si è confermato anche nel match con Catania, manifestando pazienza e costanza in attesa del suo momento. Impegno e la determinazione lo hanno portato a rinnovare il suo contratto con la squadra rossoblù anche per la prossima stagione.

“Sono molto felice di prolungare e continuare a indossare questa maglia, che ha un significato speciale per me. Ringrazio la società per la fiducia e prometto di dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”, ha dichiarato Luzzi, confermando il suo impegno verso la squadra e i tifosi.

