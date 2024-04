Volley, Prisma Taranto: Pascal Sabato confermato preparatore atletico

Pascal Sabato, classe ’67 di Gioia del Colle, è stato riconfermato per la quinta stagione consecutiva nello staff tecnico della Gioiella Prisma Taranto in veste di preparatore atletico. Le sue capacità hanno garantito risultati con una programmazione accurata che ha mantenuto gli atleti in forma durante l’intera stagione.

Sabato, titolare dell’Accademia di Cultura Fisica e Atletica di Parma e campione del mondo di Body building negli anni Novanta, vanta una vasta esperienza nel mondo del volley, con oltre vent’anni di attività tra Serie A1, A2 e B. Ha messo a disposizione la sua professionalità in diversi club, come Taranto, Gioia del Colle e Vibo Valentia.

La società ha espresso piena fiducia nel suo operato, riconfermandolo per il prossimo campionato. Insieme a figure esperte come coach Boninfante, Papi e Paglialunga, Sabato formerà un team di eccellenza per preparare al meglio i giovani atleti.

Pascal Sabato è già al lavoro per organizzare la preparazione della squadra in vista della stagione 2024-25.

