Volley, Prisma Taranto: Paglialunga confermato assistant coach

Danilo Paglialunga, originario di Gioia del Colle classe 1968, continuerà a far parte dello staff tecnico della Prisma Taranto. Nella stagione passata è stato un elemento fondamentale, una preziosa risorsa per i giovani atleti.

Con una solida formazione tecnica derivata dalla sua lunga carriera da libero professionista in Puglia, Paglialunga ha ricoperto ruoli chiave come allenatore in diverse squadre della regione. Dai suoi inizi a Turi nel 2002, passando per Acquaviva come primo allenatore, fino al suo ritorno a Gioia del Colle nel 2020 in Serie B, dove ha anche conquistato il titolo regionale under 19. Un percorso professionale è stato ricco di successi e soddisfazioni.

La sua conferma nello staff tecnico rappresenta un valore aggiunto per la nuova coppia tecnica formata da coach Boninfante e Samuele Papi, pronti a guidare la squadra nella prossima Superlega. Paglialunga ha espresso gratitudine per il rinnovo della fiducia da parte del Presidente Bongiovanni e della Dott.ssa Zelatore, nonché per il supporto sinergico del direttore generale Primavera e del ds Corsano.

Con l’arrivo di nuove figure di spicco nello staff tecnico, la prossima stagione si prospetta stimolante e promettente. Paglialunga e il resto dello staff si impegneranno per permettere ai giovani talenti di esprimersi al meglio e raggiungere gli obiettivi prefissati. L’auspicio è poter contare sull’appoggio di un pubblico numeroso in ogni partita, consapevoli del suo ruolo determinante nel sostegno alla squadra.

