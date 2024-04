Volley, Cutrofiano campione regionale U18F

Si è conclusa con la vittoria della Sis*Med Cutrofiano la Final4 regionale U18 femminile che oltre al titolo di campionesse regionali ha assegnato un pass per le BigMat Finali Nazionali U18 in programma proprio in Puglia dal 14 al 19 maggio. Le salentine conquistano così il titolo regionale festeggiando anche il premio come MVP del libero Federica Baratella. Quello U18 femminile è stato il primo titolo assegnato in Puglia, nelle prossime settimane si giocheranno le restanti Final4 regionali che assegneranno i pass per le rispettive BigMat Finali Nazionali.

Final4 Regionale U18F

Semifinali

Klimaitaliajokerzero5 Uvg – Dema Tricase Specchia 3-1 (25-14, 20-25, 25-14, 25-15)

Sis*med Cutrofiano – Appia Mesagne Volley 3-0 (25-12, 25-14, 25-15)

Finale 1/2 (PalaSport Putignano)

Klimaitaliajokerzero5 Uvg – Sis*med Cutrofiano 1-3 (18-25, 25-23, 9-25, 21-25)

Sis*Med Cutrofiano: Stella Brandi, Arianna Antonucci, Sara Della Corte, Alessia Barbieri, Marianna Altavilla, Marta Margherito, Laura Jotov, Sara Greco, Giulia Ruggieri, Alessandra Martella, Arianna D’Urso, Federica Baratella, Giada Braccio, Irene Malonni. All. Alberto Salomoni, 2 All. Giovanni Sisto.

