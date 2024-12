Volley C/M, Frascolla Taranto: obiettivo muovere la classifica

La Frascolla Taranto si prepara a tornare in campo tra le mura amiche del palazzetto “Leonida”, con l’obiettivo di smuovere la classifica. La sfida con il Castellana rappresenta un banco di prova importante per la giovane squadra, guidata dall’entusiasmo del classe 2006 Gianmichele Tarallo. “Anche se l’avvio di stagione non è stato dei migliori, sono convinto che lavorando sodo in palestra i risultati arriveranno con tempo e pazienza” afferma Tarallo, mostrando fiducia nel percorso intrapreso dalla squadra.

Il giovane schiacciatore descrive il gruppo come coeso e ben amalgamato: “Mi trovo molto bene con i miei compagni. Con alcuni gioco da anni, mentre i nuovi arrivati si sono integrati perfettamente. Siamo uniti e determinati a fare bene”.

Castellana: un avversario da affrontare con rispetto e determinazione. Parlando degli avversari, Tarallo avverte: “Il Castellana è una squadra giovane, ma gioca una buona pallavolo. Non va sottovalutata, ma allo stesso tempo va affrontata a testa alta e senza paura”.

Con otto stagioni di esperienza alle spalle, Tarallo si definisce una banda pronta a dare il massimo per la squadra: “Sono sempre disponibile sia in ricezione che in attacco. Voglio migliorare e fare bene, sia per il gruppo che a livello individuale”.

Il giovane atleta conclude con una riflessione sul campionato di Serie C: “È un torneo di livello, con squadre attrezzate per l’alta classifica. Noi siamo un gruppo giovane, ma ci piace metterci alla prova contro realtà forti e compatte. Vogliamo dire la nostra”.

La sfida contro il Castellana sarà un importante test per misurare i progressi della Frascolla Taranto e consolidare l’identità di un gruppo che punta a crescere partita dopo partita.

