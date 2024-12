Volley B1/F, PPV Fasano vuol lasciarsi alle spalle il primo ko stagionale

La Pantaleo Podio Volley Fasano torna sul parquet di casa per affrontare la IanninoVolley Santa Teresa Riva Messina in un match carico di significati. Le gialloblù fasanesi, reduci dalla prima sconfitta stagionale subita al tie-break contro il Santa Lucia a Roma, puntano a ritrovare subito il successo davanti al proprio pubblico.

Le siciliane, dal canto loro, arrivano galvanizzate dalla vittoria casalinga al quinto set contro il Castellana, in una gara giocata sul filo dell’equilibrio. Una sfida fondamentale per Valentina Martilotti e compagne, che cercano di riprendere la marcia vincente in un campionato iniziato con il piede giusto.

Dall’altra parte della rete, il roster guidato da coach Alessandro Prestipino si è già distinto in questa stagione per la tenacia, arrivando ben cinque volte al tie-break. Tra le fila della squadra messinese spicca il ritorno dell’ex fasanese Noemi Marsengo, protagonista di una stagione eccellente lo scorso anno proprio con la maglia della Pantaleo Fasano. A completare il quadro, una conferma importante per le siciliane: l’opposto Benedetta Bertiglia, tra le migliori dello scorso campionato.

Coach Paolo Totero può contare sull’intera rosa a disposizione per questa terza gara casalinga e mette in guardia: “Affrontiamo una squadra come il Messina che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque, in linea con un campionato molto equilibrato. Sabato dovremo scendere in campo con la giusta determinazione e concentrazione per ottenere il massimo”.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre 2024 alle ore 17.00 al Palasport di Vigna Marina di Fasano. La direzione di gara sarà affidata a Marcello Rutigliano e Maurizio Martini.

