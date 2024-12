Volley B1/F, Star Bisceglie chiede strada al Santa Lucia Roma

Ripartire subito dopo la sconfitta sul campo del Vesuvio Oplonti, condizionata dagli infortuni, è l’obiettivo della Star Volley Bisceglie. La squadra, allenata da Marco Breviglieri, dovrà affrontare le avversità logistiche con determinazione, visto che, a causa della persistente indisponibilità del PalaDolmen e dell’occupazione del PalaPanunzio di Molfetta, il match contro il Santa Lucia Roma, valido per la nona giornata del girone D di Serie B1, si disputerà sabato 7 dicembre alle ore 17 presso il PalaTatarella di Cerignola.

La sfida delle nerofucsia

Nonostante gli ostacoli, la squadra biscegliese ha raccolto punti in sette delle otto gare giocate, dimostrando grinta e continuità. L’infortunio di Ashley Adubea e i problemi fisici di Luna Ba non hanno fermato il gruppo, che ora vuole trasformare le difficoltà in energia positiva per affrontare la formazione capitolina.

Le avversarie

Il Santa Lucia Roma, promosso in B1 nel 2022-2023, è guidato da Lorenzo De Gregoriis e può contare su un roster esperto e profondo. Tra le protagoniste, spiccano l’opposto Emanuela Morone, la schiacciatrice Michela Culiani e la centrale Lola De Arcangelis, oltre a giovani promesse come Eleonora Palermo (classe 2003) e Giada Cherubini (classe 2006). Nonostante il successo contro il Fasano capolista nell’ultimo turno, il team romano non ha ancora conquistato punti in trasferta.

Arbitraggio e accesso gratuito

La gara sarà diretta da Fabio Morena e Stefano Capobianco. L’ingresso al PalaTatarella resterà gratuito, offrendo l’occasione ai tifosi di sostenere la squadra e godersi il grande spettacolo del quarto torneo nazionale di pallavolo femminile.

Diretta streaming e copertura media

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Star Volley Bisceglie, con collegamento dalle ore 16:45. Aggiornamenti live saranno disponibili anche sui social del club, mentre sul sito della FIPAV sarà possibile seguire i risultati in tempo reale grazie al servizio di live scoring.

Un appuntamento da non perdere per sostenere le nerofucsia in questa sfida cruciale!

