Volley A3/M, Castellana Grotte in Sicilia per rialzare la testa

La Bcc Tecbus Castellana Grotte di coach Giuseppe Barbone vuole rialzare la testa dopo un periodo complicato, segnato da tre sconfitte esterne stagionali (Gioia, Sorrento e Ortona) e tre ko consecutivi (Ortona, Napoli e Reggio Calabria, questi ultimi al Pala Grotte). Domenica 8 dicembre 2024, sul difficile campo dell’Avimecc Modica, la squadra pugliese cercherà di ritrovare fiducia per affrontare al meglio le ultime tre giornate del girone di andata del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca.

Con l’arrivo di Matteo Meschiari, chiamato a rinforzare il reparto degli schiacciatori martoriato dagli infortuni di Riccardo Iervolino (fuori da inizio stagione) e Luciano Zornetta (fermo dalla partita contro Napoli), la formazione gialloblù proverà a rilanciarsi in un calendario che prevede le sfide contro Modica in trasferta, Lagonegro in casa e Lecce nuovamente fuori. Attualmente nona con 8 punti nel Girone Blu, la New Mater si gioca molto in queste ultime tappe della prima parte di stagione.

Modica, però, non sarà un avversario semplice: i siciliani hanno conquistato 9 dei loro 10 punti in classifica nelle ultime giornate e possono contare su un Padura Diaz in grande forma (93 punti in 5 partite) e sull’ex Capelli.

“Stiamo lavorando con grande intensità per uscire da questo periodo difficile – ha dichiarato coach Barbone alla vigilia –. L’ingaggio di Meschiari arriva al momento giusto per coprire le assenze. Sappiamo che sarà una sfida complicata, ma vogliamo ritrovare entusiasmo e determinazione”.

Sarà una sfida inedita tra le due squadre, diretta da Luca Cecconato di Treviso e Sergio Pecoraro di Palermo. Fischio d’inizio al Pala Rizzo alle ore 18, con diretta streaming sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A.

