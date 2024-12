Volley C/F, Dinamo Molfetta prova a lasciarsi alle spalle il momento no

La Dinamo CAB Molfetta continua la preparazione in vista della sfida casalinga contro la Lavinia Group Adriatica Trani, in programma sabato 7 dicembre alle ore 20:30 presso il Pala Poli di Molfetta. L’incontro, valido per la 9ª giornata del Campionato di Serie C Nazionale, rappresenta un’importante occasione per le ragazze di coach Susanna Sciancalepore di riscattarsi dopo le recenti sconfitte.

Nonostante il momento complicato, la squadra arancione mantiene alta la concentrazione, puntando a una prova di orgoglio contro una formazione più avanti in classifica, attualmente a quota 9 punti. Le avversarie arrivano da una vittoria importante contro la Polis Volley Corato, ma la partita resta alla portata della Dinamo, che mira a invertire la rotta.

Tra le protagoniste, Serena Annese, al primo anno con la maglia arancio, ha dichiarato: «Sono felice di far parte di un gruppo unito e affiatato. Anche se attraversiamo un momento difficile, dobbiamo rimanere compatte e continuare a lottare per uscire da questa situazione tutte insieme».

Inoltre, dopo il rinvio della scorsa settimana, tornerà in campo anche la Prima Divisione Maschile Dinamo, impegnata domenica 8 dicembre alle ore 11 nella sfida contro l’Union Volley Melficta, presso la Palestrina del Pala Poli.

