Volley A3/M, Gioia del Colle pronta alla battaglia con la Domotek

Dopo aver osservato il turno di riposo, la Joy Volley Gioia del Colle torna in campo domani, domenica 8 dicembre, per affrontare la Domotek Volley nel nono turno della regular season del girone Blu di Serie A3 Credem Banca. L’incontro si svolgerà al PalaCalafiore di Reggio Calabria, dove la squadra di coach Sandro Passaro cercherà di interrompere la serie negativa di due sconfitte consecutive contro Vidya Viridex Sabaudia e la capolista Romeo Sorrento.

Ad attenderla, una Domotek Volley in grande forma, attualmente terza in classifica con 15 punti, frutto di cinque vittorie in sette partite. La formazione calabrese si presenta come un avversario ostico, reduce da un netto successo per 3-0 in trasferta contro la BCC Tecbus Castellana Grotte. Tra i protagonisti della Domotek spicca l’opposto Domenico Laganà, ottavo miglior realizzatore della categoria con 126 punti stagionali, affiancato dal palleggiatore Lorenzo Esposito, ex Joy Volley, e dall’esperto schiacciatore Enrico Lazzaretto. A rinforzare ulteriormente la squadra guidata da Antonio Polimeni è arrivato mercoledì Enrico Zappoli Guarienti, colpo di mercato proveniente dalla Volley Belluno.

La Joy Volley, dal canto suo, si affida al lavoro svolto durante la sosta per ritrovare equilibrio e continuità. “Abbiamo lavorato con tranquillità su alcuni aspetti che non hanno funzionato nelle ultime partite – ha dichiarato il capitano Romolo Mariano -. Affronteremo una squadra in fiducia, ma dovremo concentrarci su di noi per offrire la migliore prestazione possibile e riprendere la nostra corsa nel girone Blu”.

Il match, arbitrato da Christian Palumbo e Mario Colucci, avrà inizio alle ore 18:00 e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

