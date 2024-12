Volley A3/M, Rinascita Lagonegro: a Napoli la prima vittoria esterna

La Rinascita Volley Lagonegro centra la seconda vittoria consecutiva, superando la Gaia Energy Napoli con un netto 3-1 (21-25, 18-25, 25-19, 21-25) nella nona giornata del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca. È il primo successo esterno stagionale per la formazione guidata da Waldo Kantor, che guadagna tre punti preziosi contro una squadra campana combattiva e mai doma.

La Partita

Il match, giocato al PalaSiani, si è rivelato una sfida dai due volti. Lagonegro ha dominato i primi due set con sicurezza, grazie alle prestazioni di Cantagalli e Tognoni, prima di subire il ritorno dei partenopei nel terzo parziale. Napoli ha mostrato orgoglio e qualità, trascinata dall’ottima prova della coppia Lugli-Starace, vincendo il set. Tuttavia, nel quarto set, Lagonegro ha ritrovato grinta e concretezza, ribaltando un parziale inizialmente sfavorevole e chiudendo il match con autorevolezza.

Decisivo l’apporto di Cantagalli, che ha totalizzato 26 punti, supportato da Panciocco (13) e Tognoni, fondamentale nei momenti clou con 8 punti, molti dei quali a muro.

L’Analisi Tecnica

La Rinascita ha mostrato solidità sia in ricezione (66%) che in attacco (42%), con una prestazione corale che ha visto brillare anche Sperotto, autore di precise distribuzioni e interventi efficaci a muro. Napoli ha invece pagato un alto numero di errori al servizio (18) e un attacco meno efficace (39%), nonostante i buoni numeri di Lugli (21 punti) e Starace (15).

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, Lagonegro sale a 11 punti, posizionandosi al sesto posto in classifica. Ora la squadra lucana si prepara per un’altra sfida delicata: domenica 15 dicembre sarà ospite della BCC Castellana Grotte, in un match che si preannuncia decisivo per consolidare il cammino verso la zona playoff.

NAPOLI-LAGONEGRO 1-3 (21-25, 18-25, 25-19, 21-25)

GAIA ENERGY NAPOLI: Starace M., Darmois (8), Saccone, Starace S. (15), Leone (2), Lugli (21), Sportelli, Gianotti, Ardito (L), Lanciani (5), Martino (10), Dotti, Volpe (L). All. Vaccaro.

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L, 1), Panciocco (13), Pegoraro (5), Cantagalli (26), Tognoni (8), Fioretti (7), Sperotto (3), Vindice (L). All. Kantor.

Arbitri: Alberto Dell’Orso, Luigi Pasciari

Statistiche | Napoli: ace 6, errori al servizio 18, muri 12, ricezione 65% (perfetta 27%), attacco 39%. Lagonegro: ace 3, errori al servizio 12, muri 13, ricezione 66% (perfetta 31%), attacco 42%.

