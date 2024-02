Volley C/F, la VolleyUp Acquaviva si regala la vittoria numero 11

La 15ª giornata del Campionato Nazionale di 1° livello – Serie C femminile, la 6ª del girone di ritorno, regala l’undicesima vittoria alla compagine della VolleyUp&Eulogic Acquaviva guidata da Antonello Signorile.

In un “T. Valeriano” col pubblico delle grandi occasioni, a sfidare le Libellule è la compagine del Windor di Crispiano, quinta forza del Girone B. La posta in palio “scotta”: per Capitan Porreca e compagne la possibilità di assicurarsi il 4° posto in classifica con qualificazione diretta ai Playoff promozione.

Antonello Signorile inizialmente schiera Asia Sozio opposta a Valentina Galasso, Alessia Cipriano e Marianna Quatraro al centro, Erika Porreca e Luciana Forino schiacciatrici, con Miriana Trotti, alternata a Sharon Rubino, nel ruolo di libero. Dall’altro lato della rete, Contento risponde con Scaglioso opposta a D’andria, Cardone e Pindinello al centro, capitan Gallo e Morano in posto 4 con Sibillo libero.

Dopo una prima fase di studio tra le due formazioni, il match risulta molto equilibrato: da un lato le ragazze acquavivesi spingono con gli attacchi, dall’altro lato le ospiti, ottimamente messe in campo da mister Contento, difendono in maniera efficace. Tutti gli spettatori presenti assistono ad una partita caratterizzata da ottimi attacchi e pregevoli difese da ambo le parti.

Vista l’importanza del match, le libellule sono concentratissime e la difesa di Crispiano vacilla sotto i precisi “colpi” delle ragazze blumagenta sospinte dai tantissimi tifosi presenti. I primi due set terminano con l’analogo punteggio di 25 a 16.

Si va al 3° set, arriva la reazione della compagine ospite che non demorde. A differenza dei primi due set si arriva fino al 23 pari. Poi sale in cattedra capitan Porreca e con due affondi vincenti chiude definitivamente il match.

Una prestazione corale davvero magistrale delle libellule, una vittoria per 3 a 0caparbiamente voluta che fa raggiungere quota 30 punti in classifica alla compagine di Signorile, con matematica qualificazione ai playoff promozione con tre giornate d’anticipo.

La serata di festa blumagenta è stata introdotta da un’eccezionale iniziativa benefica: la dirigenza della VolleyUp Acquaviva sempre particolarmente attenta alle tematiche sociali e solidali, ha consegnato l’intero ricavato dalla lotteria di Natale all’associazione APLETI.

A ritirare la somma raccolta il Presidente dell’Associazione di Volontariato Gaetano Ciavarella che ha espresso parole di vivissimo ringraziamento alla VolleyUp, ai soci e ai simpatizzanti per l’importante iniziativa in favore dei bambini affetti da emopatie e tumori.

L’organizzazione di Volontariato APLETI nasce nel 1980 con l’obiettivo di offrire ai bambini oncologici in cura presso il Policlinico di Bari l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata. Sport e solidarietà rappresentano per la VolleyUp un binomio assolutamente perfetto e prioritario.

