Roma – “Diventerebbe complicato” ha detto in apertura di seduta il procuratore Roberto Rossi, audito in commissione antimafia per esaminare le recenti vicende giudiziarie pugliesi che riguardano le inchieste sulle infiltrazioni mafiose a Bari, specialmente dopo gli arresti per voto di scambio. I parlamentari presenti non si espongono ma per tutti il quadro è chiaro. Michele Emiliano sarà ascoltato sull’argomento il 10 maggio prossimo dopo aver raccontato di aver accompagnato anni fa l’allora assessore ora sindaco, Antonio Decaro a casa della sorella di un boss. Ma anche, come denunciato da più parlamentari, sulla richiesta preventiva di dimissioni poche ore prima dell’arresto, dell’ex commissario straordinario dell’agenzia regionale della Puglia, Alfonso Pisicchio, ora agli arresti domiciliari. C’è molta attesa, sulla convocazione dell’ex magistrato soprattutto da parte dei membri del centrodestra, ma non solo.

