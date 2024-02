Volley C/F, Aurora Brindisi fa suo il derby di Ostuni

L’Aurora Volley Brindisi si aggiudica il derby si Ostuni con un rotondo 0-3 continuando spedita la sua marcia in testa alla classifica del campionato di Serie C femminile, arrivato alla sua quindicesima giornata.

Sul parquet del Pala Celeste di Ostuni, domenica scorsa si sono affrontate, nel più classico dei “testa-coda” le due formazioni brindisine del Girone B. Nonostante la grande differenza di punti tra le due squadre, coach Capozziello, memore della partita di andata, quando le gialloblù pur sconfitte furono autrici di una partita orgogliosa, ha voluto assolutamente conquistare i tre punti senza pericolosi cali di attenzione schierando lo starting six titolare.

La partita è iniziata con circa venti minuti di ritardo a causa di qualche problema di organizzazione, ma sul campo, nonostante l’impegno delle padrone di casa, il maggior tasso tecnico delle brindisine è stato evidente. Le biancazzurre hanno condotto il primo set senza patemi vincendo 17-25.

Nel secondo e terzo parziale, il tecnico brindisino ha optato per una massiccia rotazione coinvolgendo tutto il roster e concedendo preziose porzioni di gara alle atlete meno impiegate. Inevitabilmente si è assistito a un livellamento tra le due formazioni con la gara più equilibrata. Nonostante tutto, le brindisine, grazie alla loro superiorità, non hanno avuto difficoltà ad aggiudicarsi i due set, entrambi con il punteggio di 19-25, e i tre punti in palio.

A fine gara l’allenatore biancazzurro Raffaele Capozziello ha analizzato così la partita: “Sono soddisfatto di aver conquistato i tre punti: in un derby il risultato non è mai scontato. Ho concesso spazio alle atlete meno impiegate e ho avuto da loro le risposte che aspettavo, inoltre abbiamo adottato anche qualche novità tattica. Se devo trovare un difetto, devo dire che mi aspettavo più cinismo e una maggiore determinazione”.

L’Aurora Volley adesso è attesa dall’impegnativa gara casalinga contro la VolleyUp Acquaviva, formazione giovane e autentica rivelazione del campionato. La gara contro la quarta forza del girone si giocherà sabato 17 febbraio sul parquet del Pala Zumbo a Brindisi.

OSTUNI-AURORA VOLLEY BRINDISI 0-3 (17-25, 19-25, 19-25)

Ostuni: Minetti 3 (k), Palmisano 8, Cordella 3, Moschettiere 8, Lolli 6, Locorotondo (L), Grassi 12, Fornaro, Felice, Neglia, Marzio. All. Consoli.

Brindisi: De Toma 15 (K), Kolomiiets 10, Zivkovic (L1), Prato 3, Padula 6, Avallone 13, Albanese 8, Matichecchia, De Maria, Malerba 2, Solimeno, Stella (L2), Minghetti, Montagna. All. Capozziello.

Arbitri: Labbiento – Bernardini.

