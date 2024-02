Volley C/F, la Dinamo Molfetta non sbaglia la trasferta di Bari

La Dinamo CAB Molfetta non sbaglia la trasferta di Bari contro la Volley’s Eagles. Messa da parte la delusione della Coppa Puglia, si rialza e conquista tre punti importantissimi per il proseguo della regular season. Finisce 3-0 per le ragazze in maglia arancio il match disputato nella palestra dell’IISS “Margherita” contro le baresi, fanalino di coda del torneo.

Una partita che ha permesso a coach Marzocca di far ruotare il roster in un momento importante della stagione dove era importante ottenere quei 3 punti che permettono alla Dinamo di mantenere il passo dell’ASD Zest e concentrarsi sulle prossime determinanti sfide.

Nel primo set parte forte la Dinamo, mettendo il match immediatamente sul binario giusto. All’immediato 0-5, provano le baresi ad entrare in partita, ma Mastropasquae Parisi costringono le padrone di casa a subire i propri attacchi in ogni reparto. È ancora Mastropasqua a finalizzare un’azione corale e, a solo dieci minuti dall’inizio del match, a portare la Dinamo sul 2-9.

Il vantaggio delle ospiti si fa più cospicuo grazie alle realizzazioni di Fracchiolla e della neo entrata Abbattista. È proprio quest’ultima a far volare la Dinamo sul +10 sulle avversarie, mentre fa il suo ingresso in campo il capitano Raffaella Ayroldi che contribuisce sul finale a chiudere il set sul risultato di 11-25. Complici le diverse rotazioni effettuate da Marzocca nel secondo set, le baresi appaiono più reattive e riescono a portarsi in vantaggio nella primissima parte della seconda frazione di gara.

La reazione Dinamo non si fa attendere e arriva, puntuale, con Mastropasqua e Parisi. Sul 5-5 spazio anche a Sciancalepore, Sancilio e Zakrajsek con un equilibrio tra le due squadre che persiste sino al 10-10. Assistita perfettamente da Abbattista, Mastropasqua porta in vantaggio la Dinamo che successivamente va in fuga grazie ai due servizi di Abbattista, a cui segue, poco dopo, quello di Zakrajsek che colpisce il nastro e beffa la difesa avversaria. Sul 15-20 firmato Parisi, decisivo è il muro di Sciancalepore che mette la Dinamo in condizione di chiudere anche il secondo set sul 18-25. Il punto finale porta ancora la firma di Raffaella Ayroldi.

Non cambia il canovaccio nel terzo set: la Volley’s Eagles prova a contenere le avversarie che, tuttavia, dal 3-5 in poi riprendono il controllo del set. Nella fase centrale di quella che sarà l’ultima frazione di gara, sale in cattedra Lazzizzera che dapprima realizza murando perfettamente l’attacco della Volley’s Eagles e successivamente con un pallonetto beffa la difesa avversaria che vale il 7-11 per le ragazze arancio. Le baresi non mollano, raggiungono il pari sul 15-15/16-16 prima di un nuovo vantaggio Dinamo firmato Lazzizzera. È ancora quest’ultima, a muro con Ayroldi, a portare le ospiti sul +3. Il vantaggio perdurerà sino alla fine del set, chiuso successivamente sul 20-25.

In attesa della sfida di domenica prossima 18 giugno alle 16.30 al Pala Panunzio contro l’ASEM, la Dinamo CAB Molfetta ritrova la vittoria che dà fiducia e serenità a tutto l’ambiente. “Era importante rialzarsi immediatamente dopo la sconfitta e ritrovare una vittoria non scontata su un campo difficile dove molte squadre hanno lasciato punti. Ora ci aspettano tre sfide importantissime che vogliamo vincere ed è per questo che è necessario dare il massimo in allenamento”, ha commentato Alessandra Parisi.

Soddisfatto per la prestazione anche coach Franco Marzocca. ”Ci siamo rituffati nel campionato con la consapevolezza giusta dei nostri mezzil,Ho avuto modo, quindi, di far riposare qualcuno e poter valorizzare la rosa che abbiamo a disposizione. E’ stata una buona gara, nella quale tutti i componenti hanno risposto “presente””.

Volley’s Eagles-Dinamo CAB Molfetta 0-3 (11-25; 18-25; 20-25)

Dinamo CAB Molfetta: Fracchiolla (opposto) – Lazzizzera/Mastropasqua (centrali) – Parisi/Cervelli (schiacciatrici) – Panunzio (libero). All. Marzocca

Volley’s Eagles: Rizza (opposto) – Chiapparino/Di Pietro (centrali) – Palmiotto/Rampello (schiacciatrici) – Fusaro (palleggiatrice) – Scattarelli (libero). All. De Cosimo

Ritrovano la vittoria i ragazzi della Serie D Dinamo che hanno battuto la TGP Solar Bari 3-0 (25-15; 25-18; 25-6) al Pala Florio (causa indisponibilità della Palestrina del Pala Poli) con la soddisfazione del coach Fabio D’Agostino: “Era una partita fondamentale per tornare a muovere la classifica e l’abbiamo affrontata sin da subito con la giusta grinta e la giusta concentrazione. Abbiamo giocato una pallavolo semplice, ma ordinata, riuscendo a dare continuità al nostro cambio palla nonostante un avversario pronto a difendere qualsiasi nostra soluzione d’attacco e armandoci di pazienza nei momenti in cui serviva attaccare diverse volte. È una vittoria – ha concluso – che oltre ai punti dà morale e benzina per le gare fondamentali che ci aspettano”.

La società arancio ringrazia la TGP Solar Bari per la disponibilità mostrata nell’ospitare la gara al Pala Florio. I ragazzi della Serie D Dinamo tornano in campo sabato 17 febbraio alle ore 19 in trasferta contro la Just British Palo del Colle.

