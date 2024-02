Volley, otto atlete pugliesi e una lucana al Club Italia del Sud

Otto atlete pugliesi e una lucana stanno partecipando al collegiale promosso nell’ambito del progetto Club Italia del Sud. L’evento, in programma dal 12 al 16 febbraio, è in corso di svolgimento a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina.

Le atlete, selezionate su segnalazione di Marco Mencarelli, direttore tecnico delle attività giovanili femminili, si stanno allenando sotto la guida dello staff del Club Italia del Sud, capitanato dal primo allenatore Daniele Turino e coadiuvato dal secondo, il pugliese Angelo Polignano.

La loro partecipazione evidenzia l’impegno e la qualità delle giovani atlete pugliesi e lucane nel mondo della pallavolo, promuovendo la crescita e lo sviluppo del talento sportivo delle due regioni.

Ecco le atlete convocate:

Marianna Altavilla (ASD Cutrofiano Volley)

Giada Braccio (ASD Cutrofiano Volley)

Isabela Camargo Do Nascimiento (S.S. Asci 91 Potenza)

Sara Della Corte (ASD Cutrofiano Volley)

Sofia Distante (ASD Magica Volley Grottaglie)

Martina Falconetti (Nelly A.S.D. Nelly Volley)

Angela Fiorella (A.S.D. Nelly Volley)

Marta Margherito (ASD Cutrofiano Volley)

Giulia Ruggieri (ASD Cutrofiano Volley).

