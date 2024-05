Taranto, blitz antidroga in zona Bestat: arrestato incensurato

Nelle ultime settimane, la Squadra Mobile ha condotto un’intensa attività di indagine nel complesso residenziale Bestat di Taranto, focalizzando l’attenzione su un giovane poco più che maggiorenne, sospettato di gestire un’attività di spaccio di cocaina.

Dopo ripetuti servizi di appostamento, i poliziotti hanno individuato il giovane, che operava in un appartamento al quarto piano del complesso residenziale, protetto da una grata in ferro e supportato da complici come “vedette”.

Nonostante i tentativi di sfuggire al controllo, i Falchi della Squadra Mobile hanno fatto irruzione nell’appartamento sorprendendo il giovane mentre cercava di chiudere la grata in ferro. Durante la perquisizione sono stati trovati diversi involucri di cocaina, hashish, denaro e materiale per il confezionamento della droga.

L’appartamento, risultato essere occupato abusivamente e utilizzato esclusivamente per l’attività di spaccio, è stato posto sotto sequestro e affidato alla custodia dell’ente proprietario.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è attualmente ai domiciliari nella residenza dei genitori, in attesa del procedimento giudiziario.

