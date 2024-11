Volley C/F, la Dinamo Molfetta cede alla distanza con Cerignola

La Dinamo CAB Molfetta parte con determinazione ma cede alla distanza contro la FLV Cerignola, che si impone per 3-1 al Pala Famila “Tatarella”. Nonostante un inizio incoraggiante e un primo set vinto, le difficoltà già viste in altre partite e una concentrazione non costante permettono alla squadra di casa di ribaltare il match e portare a casa i tre punti.

La Dinamo inizia la gara con grinta, mantenendo l’equilibrio con le avversarie e chiudendo il primo set in vantaggio sul 23-25. Tuttavia, dal secondo set, Cerignola prende il controllo della partita, sfruttando gli errori delle ospiti e imponendosi progressivamente nei parziali successivi (25-17, 25-17 e 25-12).

A fine gara, coach Susanna Sciancalepore commenta con rammarico: «Non riusciamo a mantenere la giusta concentrazione per tutta la durata del match. Iniziamo bene, ma caliamo di efficacia col passare dei set». Ora la Dinamo CAB Molfetta punta al riscatto contro l’Amatori Volley Bari, il prossimo sabato 16 novembre al Pala Poli.

FLV CERIGNOLA – DINAMO CAB MOLFETTA 3-1 (23-25; 25-17; 25-17; 25-12)

Dinamo CAB Molfetta: Mollica (palleggiatrice) – Tsiouma (opposta) – Lazzizzera/Gambardella (centrali) – Sciancalepore/Gentile (schiacciatrici) – De Palma (libero). All. Sciancalepore.

FLV Cerignola: Puro (palleggiatrice) – Novia (opposto) – Mansi/Piarulli (centrali) – Martinelli/Valecce (schiacciatrici) – Di Schiena (libero). All. Di Lucia.

