Volley C/F, Dinamo Molfetta si rituffa in campionato dopo l’amarezza di Coppa

La sconfitta in Coppa Puglia ha indubbiamente lasciato amarezza in tutto l’ambiente della Dinamo CAB Molfetta in quanto, come ribadito già a fine gara, era una competizione a cui la società arancio teneva molto. Tuttavia, è ora di voltare pagina e rituffarsi immediatamente in campionato: le ragazze di coach Marzocca dovranno dare il meglio nel proseguo di questa regular season.

A partire dal match che le vedrà opposte sabato 10 febbraio alle ore 17.30 presso la Palestra dell’Istituto Margherita contro la Volley’s Eagles. Sarà una sfida da vincere se la Dinamo vorrà rimanere sulla scia dell’ASD Zest e difendersi dalle due inseguitrici nonché prossime avversarie: ASEM e Citymoda Amatori Volley. Una vittoria farebbe ritornare il sereno in casa arancio per preparare al meglio le ultime gare di questo avvincente torneo.

Bisognerà affinare alcune qualità e caratteristiche come l’aggressività, il coraggio e la determinazione, evitando di sbagliare l’approccio alle gare. Sono tutti aspetti mancati durante l’ultima sfida contro l’ASD Zest e su cui coach Marzocca ha posto l’attenzione durante le sedute di allenamento di questa settimana. Le prossime avversarie, seppure siano assolutamente alla portata della Dinamo, non vanno assolutamente sottovalutate. La Volley’s Eagles, con 5 punti in classifica, è il fanalino di coda del torneo. Sabato ci si aspetta la stessa prestazione dell’andata, quando al Pala Poli, le molfettesi riuscirono a imporsi per 3-0 sulle baresi.

Domenica 11 febbraio alle ore 18, tornano in campo anche i ragazzi della Serie D Dinamo, che sfideranno presso la Palestrina del Pala Poli la TGP Solar Bari .

