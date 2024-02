Volley B1/M, PPV Fasano riparte dall’insidiosa trasferta di Teramo

Riparte lontano da casa il girone di ritorno per la Pantaleo Podio Volley Fasano. Primo appuntamento di return match la trasferta in quel di Teramo contro la Adriaticapressfuturate che ha chiuso il girone di andata a pari punti con la Pantaleo Podio Volley Fasano.

Un girone di tutto rispetto per la squadra abruzzese autrice nell’ultima gara di andata di una importante vittoria contro la Energy System Catania. Nella sfida di andata le ragazze di coach Paolo Totero si imposero con un secco 3-0 inaugurando nel migliore dei modi la nuova stagione in serie B1. Una vittoria importante per le gialloblù del presidente Renzo Abete contro un roster che dopo il pieno recupero di tutti gli effettivi ha decisamente svoltato marcia mettendo in cascina ben 21 punti.

Un ruolino di marcia di ottimo livello quello messo a segno dalle ragazze di coach Luca Nanni grazie anche al recupero pieno della schiacciatrice Monica Lestini e alle giocate di Silvia Costantini. Giocatrici dalla tecnica sopraffina in grado di cambiare il corso di qualsiasi gara. Match particolare per la gialloblù Vivien Di Diego cresciuta pallavolisticamente proprio nelle fila della squadra teramana. Appuntamento complicato quindi per Valentina Barbolini e compagne che in quel di Teramo si presenteranno al completo dopo aver smaltito una serie di acciacchi fisici occorsi nelle ultime settimane.

“La pausa imposta dal campionato – commenta coach Paolo Totero – ci ha permesso di mettere a punto la condizione di tutte le nostre ragazze che nelle ultime uscite di campionato hanno palesato qualche acciacco fisico di troppo. La gara che andremo ad affrontare è decisamente complicata contro un avversario che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per ambire alle zone alte della classifica. In questi ultimi giorni noi abbiamo lavorato intensamente per finalizzare sempre meglio i buoni progressi messi in campo nella nostra uscita in quel di Messina. Dopo un girone di andata i meccanismi di intesa si stanno perfezionando sempre più. Per questa prima difficile gara del girone di ritorno siamo comunque pronti per fare del nostro meglio per migliorare quanto fatto nel girone di andata”.

Il mach si giocherà domenica 11 febbraio 2024 alle 17.30 presso il Palascapriano di Teramo. Gara arbitrata dai signori Moira Mercuri e Mirco Totò.

