Volley C/F, PM Potenza fa visita alla capolista Terlizzi

Ancora un turno lontano da casa per la PM Gruppo Macchia Potenza, impegnata nel pomeriggio di sabato 10 febbraio a Terlizzi in casa della Zest. Gara ad altissimo coefficiente di difficoltà per le rossoblù di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna dato che affronteranno la capolista nel proprio fortino dove ha ceduto il passo solo alla Dinamo Molfetta. Apparentemente l’esito del match può sembrare scontato guardando ai pronostici della vigilia ma nonostante questo la PM Gruppo Macchia partirà alla volta di Terlizzi con la volontà di sovvertire i pronostici e cercare di fare la propria partita e cercare di fare punti pesanti per la salvezza. Appuntamento sabato 10 febbraio alle 19:00 presso il PalaFiori di Terlizzi.

