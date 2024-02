Volley, Appia Mesagne campione territoriale U18F FIPAV Taranto

Si è conclusa con la vittoria al tie break dell’Appia Mesagne Volley la Finale territoriale U18 femminile FIPAV Taranto che ha assegnato quindi alla squadra guidata da Andrea Sportelli il titolo di campionesse territoriali.

Due i pass per la fase regionale, uno per le campionesse territoriali e uno per le vice campionesse, sconfitte ai vantaggi al tie break, della Farina Automobili Oria. Titolo di MVP della finale assegnato a Maria Teresa Scorrano, opposto della formazione laureatasi campione territoriale U18F.

A commentare le finali sono stati Presidente e Vice Presidente del CT FIPAV Taranto: “Abbiamo assistito a due finali bellissime – ha dichiarato Agostino Greco – che hanno assegnato i titoli U18 femminile e U19 maschile, ringrazio Volley Club Grottaglie e Pallavolo San Vito per averle ospitate. Complimenti a vincitrici e vinte, per aver combattuto fino alla fine, sarà bello vederle tutte impegnate nella fase regionale a rappresentare il nostro territorio Taranto-Brindisi”.

“Cerchiamo in tutti i modi di essere vicini alle società – le parole di Francesco Birtolo – che fanno tanti sacrifici per portare avanti l’attività. Nella prossima settimana concluderemo i campionati maggiori giovanili assegnando titoli e pass per le fasi regionali, siamo soddisfatti di ciò che stiamo vedendo in campo”.

Under 18 Femminile

APPIA MESAGNE VOLLEY – VOLLEYBALL MARTINA 3-2 (25-20, 25-21, 22-25, 20-25, 15-9)

FARINA AUTOMOBILI ORIA – QUALY LAB AVP 3-0 (25-7, 25-6, 25-6)

Finale 07/02/24 ore 17:00 (Palasport Macchitella, San Vito dei Normanni)

APPIA MESAGNE VOLLEY – FARINA AUTOMOBILI ORIA 3-2 (25-27, 25-20, 25-17, 20-25, 16-14)

