Volley A2/M, Castellana: con Cuneo parte l’ultimo quarto di stagione

Ne mancano sette su ventisei: si apre l’ultimo quarto della stagione regolare per il campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Sarà la Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo ad inaugurare l’ultimo tratto del calendario per la Bcc Tecbus Castellana Grotte, quello in cui la formazione allenata da Simone Cruciani è chiamata alla volata per raggiungere l’obiettivo della permanenza.

Impresa difficile, ma non impossibile per la compagine pugliese, al momento penultima con 13 punti, a 6 lunghezze di distacco da Pineto e Reggio Emilia che occupano la quota salvezza e a 7 punti di distanza da Aversa che è quint’ultima. Sulle possibilità di conservare la serie A2 della New Mater Volley, molto diranno le prossime due gare, compresse nel giro di quattro giorni, contro le due squadre appaiate al secondo posto in classifica.

Domenica 11 febbraio 2024 alle ore 17,30 il primo appuntamento al Pala Grotte con Cuneo. Giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 19, il secondo al Pala Estra sul campo del Siena. Due partite in cui sarà necessario dare tutto perché alla Bcc Tecbus, in questo momento della stagione, serve far punti anche con le grandi del campionato.

Serve un’impresa, insomma, che i gialloblù si augurano di centrare già domenica con Cuneo, vice capolista con 40 punti, ma che fuori casa ha rimediato quattro delle cinque sconfitte stagionali e che la Bcc Tecbus è stata già capace di battere a novembre in Piemonte.

Toccherà replicare la prestazione della gara di andata, quindi, ma toccherà soprattutto invertire un trend interno che finora ha visto la New Mater vincere una sola volta al Pala Grotte sulle nove partite complessive disputate. Un bilancio che pesa sulla situazione di classifica dei pugliesi che, in casa, non festeggiano dal 6 dicembre scorso (3-2 con Aversa).

Cuneo arriva al Pala Grotte con tre tie break giocati nelle ultime tre sfide, due vinti in casa con Brescia e Santa Croce e uno perso a Pineto: statistica che conferma un certo carattere e una certa propensione a non mollare mai. Castellana, invece, scenderà in campo, per la seconda volta consecutiva in casa, dopo la rimonta subita sette giorni fa da Porto Viro.

Sono sette i precedenti tra le due squadre: cinque i successi dei pugliesi (l’ultimo, appunto, nella gara di andata), due quelli dei piemontesi (che al Pala Grotte non hanno mai festeggiato in tre partite).

L’incontro sarà diretto da Stefano Chiriatti di Lecce e Marco Colucci di Matera. Possibile acquistare il ticket di ingresso al Pala Grotte sia online sulla piattaforma CiaoTickets che presso la biglietteria del Pala Grotte il giorno del match a partire dalle ore 16. Ulteriori informazioni sui canali social di New Mater Volley.

